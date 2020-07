les techniques de traitement de l'eau de piscine

C'est quasiment l’été et rien de tel qu’un plongeon dans l’eau turquoise pour vous rafraîchir et vous prélasser. Afin d’en faire un espace absolu de détente et de loisirs, entretenez votre piscine et équipez-la d’accessoires utiles, futés et ludiques. Famille et amis vous remercieront.

une eau toujours claire



Pour commencer, vous devez rendre limpide votre bassin , avec la filtration de piscine : pour les piscines hors sol acier par exemple, un robot nettoyeur avec diffuseur de chlore fera tranquillement le travail à votre place, remplaçant le classique filet à épuisette pour retirer feuilles et insectes.



Pour connaître la température de l’eau, de jour comme de nuit, les thermomètres piscine flottant se révèlent bien pratique.

Jouer dans l’eau



Vous amuserez les petits en les faisant glisser sur un toboggan (bois ou PVC). Les plus grands s’adonneront aux jeux de ballon, tels le volley et le basket ou encore le vélo piscine, pour agrémenter leur été de folles parties et de rires bienfaisants tout en gardant la forme. Vous pouvez trouver des ballons gonflables pour environ 5€.



Pour vous relaxer en fin d’après-midi, installez-vous confortablement sur l’indémodable matelas gonflable. Vous y dégusterez un apéro fruité bien mérité au comptoir-bar flottant. En fond sonore, une mélodie sirupeuse tout droit sortie d’une originale radio gonflable.

Les petits plus



Enfin, pour ceux qui ont la chance de posséder une piscine aussi conséquente que leur budget, il existe une multitude d’accessoires piscine qui transformeront ses abords en spa dernier cri : colonne hydromassante, fauteuil à jets, douche en teck pour se rincer… Le paradis ou la vraie vie ?



Le Must ?



Placez votre piscine hors sol au centre de la pelouse, pour circuler librement autour et dans un espace à la fois ombragé et ensoleillé.